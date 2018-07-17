Tokat'ta traktör devrildi: 3 ölü, 13 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesinde piknikten gelenleri taşıyan traktörün şarampole devrilmesi sonucu römorkta bulunan 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Pazar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhal'ın Çayıraltı köyünden Pazar ilçesine pikniğe gidenleri taşıyan Kemal Gezer idaresindeki traktörün dönüş yolunda Ballıca Mağarası yolunda seyir halindeyken frenlerinde arıza meydana geldi. Frenlerin tutmadığını fark eden şoför Gezer traktörün uçuruma yuvarlanmaması için traktörü dağlık alana sürdü. Sürücü Gezer'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan Mehmet Gezer (75) Hanife Özbektaş (71) ve Semire Gezer (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında kadınların ve çocuklarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.