Tokat'ta traktör devrildi 3 kişi öldü

TOKAT’ın Pazar ilçesinde bir traktörün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde römorkunda kadın ve çocukları taşıyan bir traktör yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat’taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.