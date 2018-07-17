TOKAT’ın Pazar ilçesinde bir traktörün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde römorkunda kadın ve çocukları taşıyan bir traktör yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat’taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Tokat'ta traktör devrildi 3 kişi öldü haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER