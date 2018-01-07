Kandilli Rasahthanesi'nde yer alan bilgilere göre, dün saat 22.45 sıralarında merkez üssü Tokat Erbaa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bu depremden 2 dakika sonra büyüklüğü 3.3 olan ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Vatandaşlar deprem sonrası sosyal medyada paylaşımlarda bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları deprem nedeniyle sokağa çıktıklarını belirtti.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Tokat'ta korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER