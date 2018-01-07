Tokat'ta korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

Kandilli Rasahthanesi'nde yer alan bilgilere göre, dün saat 22.45 sıralarında merkez üssü Tokat Erbaa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremden 2 dakika sonra büyüklüğü 3.3 olan ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Vatandaşlar deprem sonrası sosyal medyada paylaşımlarda bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları deprem nedeniyle sokağa çıktıklarını belirtti.