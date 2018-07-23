Tokat'ta kaybolan Evrim'in anne ve babası adliyede

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında, babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Atış’ın kızın kaybolduğu bölgeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yazıtepe Baraj Gölü'nde dalgıç ekibi arama çalışması yaptı.

SONUÇ ELDE EDİLEMEDİ

Çok sayıda ekip tarafından havadan ve karadan sürdürülen arama çalışmalarında bölge didik didik taranırken, kokuya duyarlı köpeklerin de kullanıldığı, kimi yerlerin iş makinesiyle kazıldığı çalışmalardan şu ana kadar sonuç elde edilemedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan, küçük kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Kayıp çocuğun anne ve babası, sağlık kontrollerinin ardından elleri kelepçeli olarak Turhal Adliyesine sevk edildi.

AMCASI SERBEST KALMIŞTI

Soruşturma kapsamında önceki gün küçük kızın anne ve babası ile amcası Niyazi Atış gözaltına alınmıştı. Amca Atış dün savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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