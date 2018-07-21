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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim ile ilgili şok gelişme

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim ile ilgili şok gelişme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Evrim Atış, 10 Temmuz'dan bu yana aranıyor.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 11:54 - Güncelleme: 21-07-2018 11:54

Tokat’ın Turhal ilçesinde Yenisu Köyü Yaylası’nda 10 temmuzda kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Baba Burhan Atış gözaltına alındı. Atış iki gün önce olayla ilgili "Çocuğumdan haber yok. Kaçırıldığını biliyorum." diye konuşmuştu.

BABAANNESİ EVDE BIRAKMIŞTI DÜNDÜĞÜNDE BULAMADI: Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. 

DEDESİNİN MEZARI BİLE AÇILMIŞTI
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları kapsamında duyum alan Jandarma ekipleri iki gün önce köy mezarlığında arama yapmıştı. Gece saatlerinde yapılan çalışmalarında Evrim’in geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dedesi Sadık Atış’ın mezarı kazılmıştı. Olay yeri jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından mezarlık kapatılmıştı.

Baba Burhan Atış

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Kaynak : AA

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