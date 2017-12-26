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'Tokatçı Zabıta Müdürü' olayında flaş gelişme!

'Tokatçı Zabıta Müdürü' olayında flaş gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna tokat attığı için görevden aldığı Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin yerine, vekaleten atama yaptı

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 08:20 - Güncelleme: 26-12-2017 08:20

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nde, Avrupa Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yapan İbrahim Köse, İBB Zabıta Daire Başkanlığı’na vekaleten atandı. İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, Kartal Zabıta Merkezi’nde emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle kızdığı bir zabıta memurunu arkadaşlarının gözü önünde tokatlamış, zabıta memuru ise uğradığı muameleye dayanamayarak bayılmıştı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, görüntülerin kendisini de çok üzdüğünü belirterek, “Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı’nı görevden uzaklaştırdım ve soruşturma başlattım” demişti.

İBRAHİM KÖSE KİMDİR? 1969 Rize doğumlu İbrahim Köse, zabıta memurluğuna 1995’te başladı. 2014 yılında Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü görevine getirildi. İbrahim Köse, evli ve 3 çocuk babası.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • gariban zabıta 26 Aralık 2017 10:01 zabıta müdürü görevden uzaklaştırılmış. herkesin gözü önünde adam tokatlamanın cezası ne olacak. sivil tokatlasaydı hapis ve para cezasıydı. zabıta müdürünün cezası NE OLACAK?

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Mevlüt Uysal
MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

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