Tokat - Sivas yolu kapandı Tokat Niksar yolunda araçlar kaldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı. Tırlar kent girişindeki bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

Tokat-Niksar kara yolunun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı tır ve otomobiller karda mahsur kaldı.

Zile-Yozgat kara yolu Kararyün mevkisinde de zaman zaman yol trafiğe kapatılıyor ve Karayolları ekipleri çalışmalar yapıyor. Yolda çok sayıda tır bekletiliyor.

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