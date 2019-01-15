  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

TMSF Başkanı açıkladı! Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik

TMSF Başkanı açıkladı! Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak cezaevinden şartlar için yardım isteyen Adnan Oktar'ın 86 şirketi tespit edildi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 86 şirketin de TMSF kayyumluğunda yönetildiğini açıkladı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 15-01-2019 09:17 - Güncelleme: 15-01-2019 09:17

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi. Başkan Gülal, Adnan Oktar Grubu'na ait 86 şirketin de TMSF kayyumluğunda yönetildiğini açıkladı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi.Anadolu Ajansı'na konuşan TMSF Başkanı Gülal şunları söyledi:

TMSF'ye geçen 'sorunlu şirketler' satılacak.Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya'nnın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim.

Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içerisinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz.

Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şuanda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal. Bu şirketlerin 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TMSF Başkanı açıkladı! Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro