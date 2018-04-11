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TL neden değer kaybediyor! Çarpıcı iddia

TL neden değer kaybediyor! Çarpıcı iddia

Türk lirası neden değer kaybediyor sorusu son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Suriye krizinin sona erdirilmesi için yürütülen Astana barış sürecinin üç garantör ülkesinin liderleri olan Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin 4 Nisan’da Ankara’da bir araya gelmesinin ardından üç ülkenin para birimlerinde ilginç bir tesadüf olarak benzer kayıplar meydana geldi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 09:18 - Güncelleme: 11-04-2018 09:18

Türk lirası neden değer kaybediyor herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Dolar dün Türk Lirası karşısında 4.1383 ile rekor kırarken, Euro da 5.1166 ile yeni zirvesine tırmandı. Hükümetin bir dizi tedbiri liranın değer kaybınının önüne geçemedi. Habertürk gazetesinden Rahim Ak imzalı haberde değer kaybına ilişkin dikkat çeken bir detay paylaşıldı.Buna göre üç ülkenin para birimlerinde görülen yüksek değer kayıpları Batı dünyasının finansal saldırısı.

Ankara'da yapılan 3'lü zirveden sonra TL'nin değer kaybı yüzde 3.9 olurken, İran riyalinin değer kaybı yüzde 11.2'ye çıktı. Rus Rublesi ise 3 Nisan’da 57.41’deyken dün değer kaybı yüzde 10’u buldu ve 1 doların karşılığı 63.09 rubleye kadar çıktı.

SOÇİ ZİRVESİNİN ARDINDAN DA BENZER DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI: Aynı üçlünün aynı amaçla 11 Kasım 2017’de Soçi zirvesinde bir araya gelmesi sırasında da bu ülkelerin döviz kurlarında benzer hareketler olması garip bir tesadüf olarak görüldü. Bu üç ülkenin dışında rublenin değer yitirmesinin etkisi ile Brezilya Reali ve Güney Afrika Randı’nda da kayıplar oldu ancak bu iki ülke para birimlerindeki kayıp çok sınırlı kaldı.

Üçlü zirvede liderler toprak bütünlüğüne vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz” derken Putin insani yardımın öneminin altını çizmiş, Ruhani ise ABD’yi eleştirmişti.

YAPTIRIM ETKİSİ: Önceki gün ruble, ABD’nin Rusya’ya getirdiği yeni yaptırımların Rusal Capital’ın teknik olarak temerrüt endişelerini artırmasının ardından büyük değer yitirirken bu gelişme diğer gelişmekte olan ülke piyasalarını da olumsuz etkilemişti. ABD, cuma günü 2016 yılı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya’yı cezalandırmak amacıyla, 24 Rus devlet yetkilisi ve işadamı ile 14 kuruma karşı yeni yaptırımlar getirdi.

4’ÜN ÜSTÜ İŞTAH BOZUYOR
Suriye’de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD’nin tepki vereceğini açıklaması dün askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, rublede kayıpların yüzde 5’e ulaşması piyasalardaki satışı tetikledi. Borsa İstanbul ise günü yüzde 2.12 kayıpla 110.758 puandan tamamladı. Dolar/TL’de 4 seviyesinin üzerinde kalındıkça yükseliş eğiliminin devam edebileceği, risk iştahında bozulma olduğunda TL gibi iç dinamikleri zayıf olan para birimlerinin daha olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

TAHVİL İHRACINDA FAİZ YÜZDE 13.21 OLDU
Hazine dün 10 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirdi. Ortalama bileşik faiz yüzde 13.21 oldu. 8 Mart 2028 itfalı tahvilin yeniden ihracında net satış 960.8 milyon TL oldu.

RUSYA BUGÜN YAPILACAK TAHVİL İHALESİNİ İPTAL ETTİ
Rusya, Rus varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklı endişelerin etkisiyle bugün yapılması planlanan ruble cinsinden tahvil ihalesini iptal etti. Rusya son olarak 26 Ağustos 2015 için planlanan ihalesini küresel piyasalardaki kargaşa nedeniyle iptal etmişti. Rusya varlıklarının değer kaybetmesinde ABD’nin cuma günü 2016 yılı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya’yı cezalandırmak amacıyla, 24 Rus devlet yetkilisi ve işadamı ile 14 kuruma karşı yeni yaptırımlar getirmesi önemli rol oynadı. Suriye’de Esad rejiminin Doğu Guta’da kimyasal saldırı düzenlediği haberleri de Rus varlıklarındaki düşüşte etkili oldu. Rusya 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, dün yüzde 3.29 artarak yüzde 7.54 seviyesine yükseldi.

EURO 5.1166 TL İLE REKOR KIRDI
Rublenin tetiklediği değer kaybı ile TL ayrıca Euro ve sepet karşısında da tarihi rekorları yeniledi. Tarihi zirvesini dün 4.5844 ile test eden sepet bazında TL, Euro karşısında da 5.1166 seviyesinde işlem gördü.

‘KADEMELİ NORMALLEŞME İÇİN ŞİMDİ DOĞRU ZAMAN’
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Ewald Nowotny, kademeli politika normalleşmesi için doğru zamanın şu an olduğunu belirterek, normalleşme sürecinde ABD Merkez Bankası’nın (FED) takip edileceğini belirtti. “Euro Bölgesi ekonomisinin, güçlü ve geniş çaplı döngüsel bir iyileşmenin ortasında olduğu bariz” ifadesini kullanan Nowotny’nin açıklaması Euro/Dolar paritesini 1.2378’e taşıdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • pusat 11 Nisan 2018 10:21 Bunlarda ekonomi yazarı sözüm ona ! Kardeşim iran'da zaten ambargo var rusya desen abd ve avrupa ona karşı birleşti ...Türkiy'de banların %50'si borsanın %60 yabancı üretim yok sanayi yor tarım yok !

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