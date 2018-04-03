Tiyatrocu Haldun Dormen'in 90. yaşı kutlandı

Haldun Dormen’in 90’ıncı yaş günü, toplam 4 farklı oyunda başrolde oynaması ve yoğun turne temposu içinde olması nedeniyle doğum gününden 4 gün önce sürpriz bir davetle kutlandı. Usta oyuncunun oğlu Ömer Dormen tarafından düzenlenen davete, Güler Yiğit Dormen - Halil Değer, Ömer Dormen - Ayşe Arman, Yasemin Dormen, Gülden Büyükuçak, Mustafa Alabora-Banu Zeytinoğlu’nun da aralarında olduğu Haldun Dormen’in dostları ve ailesi katıldı.