Tiyatro oyununda iğrenç olay! Yönetmen eliyle oyuncuya...

"Hababam Sınıfı" adlı müzikal oyunun yönetmeni Murat K. (58), provalara ara verildiğinde oyuncu Sevde Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tiyatro oyununda iğrenç olay! Yönetmen eliyle oyuncuya...

"Hababam Sınıfı" adlı müzikal oyunun yönetmeni Murat K. (58), provalara ara verildiğinde oyuncu Sevde Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. "Basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Murat K. suçlamayı reddetti. İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Murat K. ile müşteki Sevde Z.Y. ile taraf avukatları katıldı.

18
Tiyatro oyununda iğrenç olay! Yönetmen eliyle oyuncuya...

Sevde Z.Y. de Hababam Sınıfı adlı müzikalde oyuncu olarak yer aldığını, oyun kapsamında ekibiyle asistanlık yaptığını, provalar boyunca sanığa yakın bir yerde yanında durduğunu söyledi. Sanığın daha önce kendine herhangi bir temasta bulunmadığını, olay günü kendisini çağırdığını ve durumunu sorduğunu, kendisinden kahve getirmesini istediğini, fincanı uzatırken de eliyle dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

28
Tiyatro oyununda iğrenç olay! Yönetmen eliyle oyuncuya...

Gözyaşları içinde anlatımını sürdüren Sevde Z.Y., "Bir anda afalladım, tepki veremedim. Yüzüme gülerek bakıyordu. Biz ayak üstü konuşurken Celal T. da salona girmişti ve koltukta oturuyordu. Bir şey demedim. Mutfakta kahvesini doldurdu, getirip servis ettim. Sonrasında da oyun provalara katıldım.

38
Tiyatro oyununda iğrenç olay! Yönetmen eliyle oyuncuya...

3 gün sonra kendi iç muhasebemi yaptıktan sonra bu durumu arkadaşım B.K.ya anlattım. Birkaç gün sonra da D.S.ye anlattım. O da bana sendikaya başvurmamı söylemişti. Sendikadan görüştüğüm Yeşim Hanım''n tavsiyesi üzerine olay yerinin görüntülerini almak için Celal T. ile görüştüm, durumu anlattım. Daha sonra durumu sanığa anlattığını söyledi ve gelmemi istedi.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro