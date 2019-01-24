Tiyatro oyununda iğrenç olay! Yönetmen eliyle oyuncuya...

"Hababam Sınıfı" adlı müzikal oyunun yönetmeni Murat K. (58), provalara ara verildiğinde oyuncu Sevde Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Hababam Sınıfı" adlı müzikal oyunun yönetmeni Murat K. (58), provalara ara verildiğinde oyuncu Sevde Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. "Basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Murat K. suçlamayı reddetti. İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Murat K. ile müşteki Sevde Z.Y. ile taraf avukatları katıldı. Twitter

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Sevde Z.Y. de Hababam Sınıfı adlı müzikalde oyuncu olarak yer aldığını, oyun kapsamında ekibiyle asistanlık yaptığını, provalar boyunca sanığa yakın bir yerde yanında durduğunu söyledi. Sanığın daha önce kendine herhangi bir temasta bulunmadığını, olay günü kendisini çağırdığını ve durumunu sorduğunu, kendisinden kahve getirmesini istediğini, fincanı uzatırken de eliyle dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Twitter

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Gözyaşları içinde anlatımını sürdüren Sevde Z.Y., "Bir anda afalladım, tepki veremedim. Yüzüme gülerek bakıyordu. Biz ayak üstü konuşurken Celal T. da salona girmişti ve koltukta oturuyordu. Bir şey demedim. Mutfakta kahvesini doldurdu, getirip servis ettim. Sonrasında da oyun provalara katıldım. Twitter

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