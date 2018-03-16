Titan Kenan bile Çiftlik Bank'çı tosuncuğa şapka çıkardı!

'Titan Saadet Zinciri' ile 16 bin kişiyi dolandırdığı için 10 yıl cezaevinde yatan Kenan Şeranoğlu, Türkiye'de haftalardır konuşulan 'Çiftlik Bank' ile ilgili konuştu: "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya..."

Titan Kenan bile Çiftlik Bank'çı tosuncuğa şapka çıkardı!

İZMİR merkezli kurduğu 'Titan Saadet Zinciri' ile 16 bin kişiyi dolandırdığı için 10 yıl cezaevinde yatan Kenan Şeranoğlu, Türkiye'de haftalardır konuşulan 'Çiftlik Bank' ile ilgili konuştu... Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı. Titan Kenan olarak bilinen Kenan Şeranoğlu şimdi nerede, ne yapıyor?..

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Titan Kenan bile Çiftlik Bank'çı tosuncuğa şapka çıkardı!

BEN BİLE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM: 51 yaşındaki Kenan Şeranoğlu, 20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme geldi, 16 bin kişiyi dolandırmaktan cezaevine girdi. Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel’indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye’nin dikkat çekmişti. ‘Titan Saadet Zinciri’nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görüntülenmişti. Yeni Asır'a konuşan Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.

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Titan Kenan bile Çiftlik Bank'çı tosuncuğa şapka çıkardı!

BEN BÖYLE ÜÇKAĞITLARI BİLMİYORDUM: Dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını belirten Kenan Şeranoğlu, "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi" dedi.

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Titan Kenan bile Çiftlik Bank'çı tosuncuğa şapka çıkardı!

Türkiye onu İzmir’de kurduğu ‘Titan saadet zinciri’yle 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu bu kez ünlü Phuket adasında ortaya çıkmıştı. Geçen yıl, İstanbul Kart ile dolaştığını, kız arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Şeranoğlu’nun yine yeni bir tür saadet zinciriyle uğraştığı ortaya çıktı. Şeranoğlu’nun içinde olduğu ekip Probot adı verilen bir ürünün tanıtımını yapıyor. Probot satın almak için 1000 dolar ödemek gerekir. Bin dolar da kripto para alınması gerekir. Üye olan kişinin, sisteme yeni üye kazandırdığında ekstra kazanç elde edebildiği vaat ediliyor.

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