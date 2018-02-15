Tiroit ve Guatra dikkat! Diyete rağmen kilo veremiyorsanız...

Pek çok kişinin muzdarip olduğu guatr hastalığı farklı tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Guatr kendini çeşitli yollarla belli edebiliyor. Vücudumuzda meydana gelen belirtileri iyi dinlemeli ve doktora görünmeliyiz. Birçok hastalıkta olduğu gibi guatrda da erken teşhis, tedavinin etki boyutunu önemli ölçüde etkiliyor. Avrasya Hastanesi’nden Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Işık, guatrın belirtilerini ve bilinmesi gerekenleri anlatıyor.



Guatr nedir? : Guatr boynun ön kısmında yer alan tiroit bezinin büyümesidir. Bez büyüyünce boynun bir veya iki tarafının şiştiğini görülür. Bu şişlikler genellikle simetrik veya asimetrik olabilir. Tiroit bezinin işlevi salgıladığı hormon ile vücudun çalışma hızını belirler. Ürettiği hormon düşünce vücudun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudun çalışma hızı artar.

Tiroit bezi çok çalıştığında neler olur; Kişi, iştahı artmasına rağmen kilo kaybı yaşar. Sık sık idrara çıkma isteği duyar. Seyrek adet görmeye başlar. Nabız yükselir, gözlerde büyüme görülür.

Tiroit bezi az çalıştığında neler olur : Kişi düzensiz ve aşırı adet görmeye başlar. Ses kısılmaları meydana gelir. Kabızlık ve kilo alma görülür. Soğuğa karşı direnci zayıflar.



Guatr neden ortaya çıkar? : *Hipertiroidide, tiroit bezlerine karşı oluşan antikorlar, tiroit bezini aşırı hormon üretilmesi için uyarır. Bu durum ise tiroit bezinin büyümesine sebep olabilir. *Hipotiroidide ise tiroit bezinin hormon üretimini azalttır. Bu durumda tiroit hormonu daha fazla hormon yapımı için uyarılır. Sonucunda ise tiroit bezinin büyümesine yol açar.

*İyot eksikliğinde ve hamilelikte vücudun artan hormon ihtiyacı sonucunda ortaya çıkabilir.

*Tiroit bezinde bulunan iltihaplar tiroit bezinin şişmesine sebep olabilir. Nodül sebebiyle tiroit bezi büyüyebilir. Tiroit kanseri de tiroit bezinin büyümesine sebep olabilir.

Tedavi, guatrın türüne göre yapılıyor : Guatrın tanısı ve tedavisi, büyümeye neden olan hastalıklara göre değişiklik gösterir. Neden

olan hastalık belirlendikten sonra tedavi için doktor ve hastanın belirleyeceği bir yöntem seçilir. Bu yöntemler; ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve radyoaktif iyot tedavisidir. Hormon yetersizliği olan guatr hastalarına bu hormon ilaç şeklinde verilir. Hormon fazlalığı olan hastalara hormon yapımını engelleyecek ilaçlar verilir. Hormon seviyesi normale gelince ameliyat veya radyoaktif iyot ile tedavi yapılır. Hormon dengesizliğinin olmadığı ama tiroit bezinde nodüllerin olduğu durumlarda ise cerrahi müdahale uygulanır.

Guatr hastalarına beslenme önerileri : Öncelikle yaşınıza ve yaşam tarzınıza uygun bir beslenme planı çıkarın. Bol bol sebze ve meyve tüketin. Omega 3 gibi doymamış yağ aitleri tiroit fonksiyonlarını düzenler. Bu nedenle daha fazla balık tüketin. Tiroit fonksiyonları için önemli olan diğer bir mineral iyottur. Tükettiğimiz birçok besinin içinde yer alan iyot fazla alındığında ise otoimmün tiroit hastalığına yol açar. Deniz ürünleri, sarımsak, su teresi, yumurta sarısı, maydanoz, kayısı, mantar, bira

mayası genel olarak tiroit fonksiyonları için oldukça önemli besinlerdir. Bu besinlere beslenme listenizde daha fazla yer açın. Tam tahıllı ürünleri ve baklagilleri haftada en az 2 kere tüketin. Eğer tiroit hormonunuz az çalışıyorsa beyaz lahana, kara lahana, karnabahar, brokoli, soya fasulyesi, yer fıstığı tüketebilirsiniz. En önemlisi de bol bol su için.