Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık güvenlik kamerasında

KONYA'da bir kadının, kömür alma bahanesiyle geldiği iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle dükkan sahibinin 200 lirasını çalma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Gafur Konyalı'ya ait, merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesindeki kömür ve gübre satışı yapılan iş yerine gelen kadın, bir torba kömür almak istediğini söyledi. Konyalı'ya 200 lira veren kadın, para üzeri olarak aldığı 180 liranın 100 lirasını bozdurmak istediğini belirterek tırnakçılık yöntemiyle iş yeri sahibinin 200 lirasını çaldı.

Davranışlarından şüphelenince kadını iş yerinden kovan Gafur Konyalı, bir süre sonra paralarını saydığında 200 liranın eksik olduğunu anladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen iş yeri sahibi, kadının paraları eteğinin içine koyduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelerek Gafur Konyalı'nın ifadesini alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, kadın paraları önce elindeki cüzdanın arkasına saklıyor, ardından da eteğinin içine atıyor.