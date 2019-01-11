TIR'lardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'ye sınırındaki birliklere takviye gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy, Hatay'a ulaştı. Askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
TSK tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay'a ulaştı.
Türkiye'nin farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri TIR'lar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı ilçesine geldi.
Burada TIR'lardan indirilen çok sayıda askeri araç, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
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