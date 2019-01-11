TIR'lardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için ülkenin çeşitli birliklerinden çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando birliklerinin sınıra sevkiyatı sürüyor. Sınır birliklerine sevk edilen askeri TIR'lar, Hatay'ın Yayladağı ilçesine ulaştı.

TIR'lardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'ye sınırındaki birliklere takviye gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy, Hatay'a ulaştı. Askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

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TIR'lardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

TSK tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay'a ulaştı.

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TIR'lardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Türkiye'nin farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri TIR'lar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı ilçesine geldi.

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TIR'lardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Burada TIR'lardan indirilen çok sayıda askeri araç, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

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