TIR'lardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'ye sınırındaki birliklere takviye gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy, Hatay'a ulaştı. Askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

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