Tır şoförü dehşeti! Öldürdüğü kadının cesediyle...

Adana'da aracına aldığı kadını bıçaklayarak öldürmesinin ardından cesedini yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araziye bıraktığı ileri sürülen tır şoförü hakkında müebbet ve 7 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Tarsus-Gaziantep Otoyolu'nun Çukurova ilçesi mevkisindeki tır konaklama tesislerinde 5 Temmuz 2017’de aracına aldığı Neslihan Apa’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 17 Aralık 2017’de yakalanıp tutuklanan Doğan Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Doğan Y. hakkında "kasten öldürmek" suçundan müebbet, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın nakliye şirketinde şoför olarak çalıştığı, 5 Temmuz 2017'de Adana'ya yük getirdiği, bir yıldır tanıdığı Apa'yı telefonla arayıp buluştukları belirtilerek, şoförün birlikte olduğu kadını aracında bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

Sanığın, kadının cesedini tırdaki yatağa koyduğu ve üzerini çarşafla örterek yoluna devam ettiği anlatılan iddianamede, Doğan Y'nin, Gebze'deki boş araziye götürdüğü Apa'nın cesedini kanala atıp üzerini otlarla kapattığı bildiririldi.

İddianamede, kadının tırda kalan cep telefonunu da sanığın aldığı ancak yakalanmamak için bir süre sonra attığı belirtildi.

DNA TESTİ YAPLIDI: Doğan Y'nin yer göstermesi üzerine Gebze'deki kanalda yapılan aramada insan saç ve kemikleri ile dişlerinin bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, alınan örnekler doğrultusunda yapılan DNA testinden cesedin kadına ait olduğunun belirlendiği anlatıldı.

Doğan Y, iddianamedeki ifadesinde kadının parasını çalmaya çalıştığını ve kendisine tehditlerde bulunduğunu öne sürerek, "Onu korkutmak için bıçak salladım. Çıkan kavga sırasında bıçak koltuk altına battı. Kan gelip öldüğünü fark edince suç delillerini yok ettim." beyanında bulundu.