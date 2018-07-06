TIR parkında patlamamış el bombası bulundu!

BİLECİK’in Osmaneli ilçesinde TIR parkında patlamamış bir el bombası bulundu.

TIR parkında patlamamış el bombası bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'ten Kocaeli iline gitmekte olan TIR şoförü Yavuz Karaboğa, dün saat 19.00 sıralarında dinlenmek için Osmaneli İçmeler mevkiindeki kamyon ve TIR parkına girdi.

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TIR parkında patlamamış el bombası bulundu!

Aracı park eden Karaboğa, alanda gezdiği sırada yerdeki poşet dikkatini çekti. Poşeti kontrol eden Karaboğa, içerisinde patlamamış bir el bombası, tabanca kılıfı ve mermi kılıfı buldu.

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TIR parkında patlamamış el bombası bulundu!

156 Jandarma ihbar hattını arayarak bilgi veren Karaboğa’nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi.

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TIR parkında patlamamış el bombası bulundu!

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, bombayı etkisiz hale getirdi. Delil torbasına konulan el bombası incelenmek üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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