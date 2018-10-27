TIR köprüye sıkıştı ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL Bakırköy’de asafalt çalışmalarında kullanılan 2 adet iş makinesi taşıyan TIR yüksekliği nedeniyle köprüye çarptı. Kaza, Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevki Florya istikametinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.