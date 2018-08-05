TIR 70 metre sürükledi: Feci şekilde hayatını kaybetti!

Kaza, Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpekyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Ali Daş, Nusaybin istikametinden gelen ve kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak yaklaşık 70 metre sürüklendi.