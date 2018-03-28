Tıpkı Mars gibi...Doğu Avrupa’ya 'turuncu kar' yağdı

Başta Rusya'nın Soçi bölgesi olmak üzere Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerine yağan ''turuncu kar'' görenleri hayrete düşürdü.

Gökten turuncu kar yağdı. Doğu Avrupa, Kızıl gezegen Mars'ı aratmadı. Rusya, Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Moldova... Doğu Avrupa bugünlerde muazzam bir kar manzarasıyla karşı karşıya. Ancak bu kar manzarası, alışılmış olanlardan biraz farklı. Onu farklı yapansa, turuncu renkte olması.

Turuncu kara, Sahra Çölü'nden gelen bir toz bulutu neden oluyor. Toz bulut yağmur ve karla karışıyor; ortaya görenleri şaşkına çeviren bu eşsiz manzara çıkıyor. Turuncu renkli kar fotoğrafları, sosyal medyanın gündeminde. Bu ilginç doğa olayını sosyal medyadan paylaşan kullanıcılar, kendilerini Mars'a gitmiş gibi hissettiğini yazıyor.

Özellikle, Rusya'nın Soçi kentindeki kayak merkezinden gelen görüntüler, adeta filtrelenmiş gibi görünüyor. Oysa bu kareler, tamamen gerçeği yansıtıyor. Çöl tozunun kar olarak yere düşmesiyle oluşan bu doğa olayına yalnızca 5 yılda bir rastlanıyor. Benzer görüntüler, 2007 yılında Sibirya'da yaşanmıştı.