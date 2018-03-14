Tıp Bayramı şiirleri 14 Mart uzun-kısa sağlık şiirleri derlemesi

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı günü 1919 yılında beri kutlanıyor. 14 mart Tıp Bayramı aynı zamanda sağlık çalışanlarının haklarının tekrar gözden geçirildiği ve onların sorunlarının dile getirildiği bir gün.Son yıllarda sağlık çalışanlarına şiddetin giderek artması hatta dokor ve sağlık personeline uygulanan şiddetin ölümle sonuçlanması bu özel güne gölge düşürse de yurt genelinde bu özel gün çeşitli faaliyetlerle kutlanacak. Bu özel günde başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına 12 Mart Tıp Bayramı resimli mesajları yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz. En güzel 14 Mart Tıp bayramı şiirleri, uzun kısa 4 kıtalık ve 8 kıtalık Tıp Bayramı şiirleri derlemesi haberimizde.
14 MART'IN ÖNEMİ: 14 Mart 2005 — Tıp Bayramı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda, İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. Günümüze kadar gelen bu 14 Mart kutlamaları, artık içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde, “Sağlık Haftası” olarak kutlanıyor.
Tıbbın ilk insanla birlikte başladığı söylense de, genelde kabul görmüş olan ilk tıp büyüğü Aesculapius'dur. Kendisinden ilk kez İlyada'da Homeros bahsetmiştir: “Çağır Asklepios oğlunu, kusursuz hekimi” demektedir. Önce Zeus'un gazabıyla yıldırım çarpmasıyla öldürülen Asklepios daha sonra yine Zeus tarafından tıp tanrısı olarak ilan edilir. Tıp amblemlerinde yer eden, temeli doğu kültürüne dayanan ve tarihi M.Ö. 3000' lere uzanan yılan figürü de, Asklepios ve O'nun asası ile bütünleşmiştir. Hatta Asklepios sözcüğünün grekçe “Askalabos” sözcüğünden geldiği söylenir ki, bu da yılan anlamına gelir. Ve Asklepios'un şifa veren gücünü yılandan aldığı, halkın da adaklarını Asklepios'a değil de bu yılana sunduğu söylenir. Öyle ya da böyle, yılanlı asası ile Asklepios tıp tarihinin önemli dönemeçlerinden birini tutan bir sembol olarak yerini almıştır.
Mitolojiden öte, yaşadığı kesin olarak bilinen ve hizmetleri sonucu tıbbın babası olarak kabul gören ise Hippocrates olmuştur. M.Ö. 460–450 yılları arasında Kos adasında doğan ve babası da doktor olan Hipokrat'ın tıbba katkıları ve getirdiği felsefe dünya tıp çevrelerince hâlâ kabul görür ve bu sebeple birçok ülkede hekimler mezun olurken “Hipokrat Andı” adı altında meslek yemini ederler.
İLK KUTLAMA 1919'DA: İlk tıp bayramı 14 Mart 1919'da, işgal altındaki İstanbul'da, tıp öğrencileri tarafından kutlanmış. Tepkilerini bu şekilde dile getirmeye çalışan öğrencilerin bu törenine Dr.Fevzi Paşa, Dr.Besim Ömer Paşa, Dr.Akil Muhtar (Özden) gibi dönemin ünlü hocaları da katılmış.
1933'de “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” İstanbul Üniversitesi'ne dâhil olmuş. Peşinden de 1945'te Ankara Tıp Fakültesi, 1954'te Ege Tıp Fakültesi kurulmuş. Derken bugünlere gelinmiş...
TIP BAYRAMI ŞİİRİ
Öncelikle insanı yaşatmayı
İnsanın acısını azaltmayı
Sağlık kalitesini artırmayı
Hedefleyendir tıp çalışanı
Hayat kurtarandır tıpçı
Hayata müdahale edici
Yaşama ve sağlığa saygılı
İnsana saygılıdır tıp çalışanı
Meslek ahlâkı üzerine yemin eder
Vicdanı ve bilgisiyle hareket eder
Nitelikli ve alanının uzmanı
İnsanlığın hizmetindedir tıp çalışanı
Hastanede, acilde, klinikte
Sağlık ocağında, poliklinikte
Doktoru, hemşiresi, çalışanı
24 saat görevdedir tıp çalışanı
Özverili ve zor meslektir
Kutsal ve onurlu meslektir
Bugün 14 Mart ‘ Tıp Bayramı ’
Bayramın kutlu olsun tıp çalışanı
Yazar: Vedat Sadioğlu
Yaşam sağlık demekse, koruması temelden
Sevgi sıcaklığında, hemşiresi doktoru
Mesleğine adalı canla başla gönülden
Hepsi şifa perisi, özveri emektarı
Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.
Her gün onca hastaya, aranır şifa derman
Bu ulvi görev için, farklı dallarda uzman
Tam bir ekip olarak, sanki birer kahraman
Hepsi şifa perisi, özveri emektarı
Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.
Şartlar yetersiz olsa, gücüyle bulur imkân
Hep sağlığa yönelik gayret çaba onlardan
En acil durumlarda iş başında her zaman
Hepsi şifa perisi, özveri emektarı.
Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.
Tanrı'nın lütfü bize, sağlık en büyük servet
Lâkin hastalandık mı, herkes tıbba emanet
İşçi arılar gibi personelde pür hizmet
Hepsi şifa perisi, özveri emektarı
Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.
Modern tıp her alanda, çağa uygun olmalı
Organ nakli bağışı; yaygın hale gelmeli
Duyarlı desteklerle, hasta şifa bulmalı
Hepsi şifa perisi, özveri emektarı
Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.
Yazar: Gülşen Şenderin
On dört mart, tıp bayramıdır
Gürsoy, tıbbın hep hayranıdır
Birinci, Silifke’ nin ayranıdır
En ihtişam, tıp bayramıdır
Tıp bayramı, bugün kutlanır
Bakımsız insanlar, kurtlanır
Tıp olmadan, sağlımız şutlanır
Hastaneyle, hastalar butlanır
İbn-i Sina, tıbbı ilk bulandır
Eş-şifa kitabının sahibi, Sina’dır
Allah’a yaptığımız, hamd-u senadır
Tıbbın babası, peygamberimiz zişandır
Hekimlerin arasında, hiçbir zaman birlik yok
Tıp bayramında, bir birlerine atarlar daima ok
Doktorun meslektaşını, nedense karalaması çok
Hastalara iyi bakıyoruz, sözlerine karnımız tok
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