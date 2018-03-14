Tıp Bayramı şiirleri 14 Mart uzun-kısa sağlık şiirleri derlemesi

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı günü 1919 yılında beri kutlanıyor. 14 mart Tıp Bayramı aynı zamanda sağlık çalışanlarının haklarının tekrar gözden geçirildiği ve onların sorunlarının dile getirildiği bir gün.Son yıllarda sağlık çalışanlarına şiddetin giderek artması hatta dokor ve sağlık personeline uygulanan şiddetin ölümle sonuçlanması bu özel güne gölge düşürse de yurt genelinde bu özel gün çeşitli faaliyetlerle kutlanacak. Bu özel günde başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına 12 Mart Tıp Bayramı resimli mesajları yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz. En güzel 14 Mart Tıp bayramı şiirleri, uzun kısa 4 kıtalık ve 8 kıtalık Tıp Bayramı şiirleri derlemesi haberimizde.

14 MART'IN ÖNEMİ: 14 Mart 2005 — Tıp Bayramı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda, İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. Günümüze kadar gelen bu 14 Mart kutlamaları, artık içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde, “Sağlık Haftası” olarak kutlanıyor.

Tıbbın ilk insanla birlikte başladığı söylense de, genelde kabul görmüş olan ilk tıp büyüğü Aesculapius'dur. Kendisinden ilk kez İlyada'da Homeros bahsetmiştir: “Çağır Asklepios oğlunu, kusursuz hekimi” demektedir. Önce Zeus'un gazabıyla yıldırım çarpmasıyla öldürülen Asklepios daha sonra yine Zeus tarafından tıp tanrısı olarak ilan edilir. Tıp amblemlerinde yer eden, temeli doğu kültürüne dayanan ve tarihi M.Ö. 3000' lere uzanan yılan figürü de, Asklepios ve O'nun asası ile bütünleşmiştir. Hatta Asklepios sözcüğünün grekçe “Askalabos” sözcüğünden geldiği söylenir ki, bu da yılan anlamına gelir. Ve Asklepios'un şifa veren gücünü yılandan aldığı, halkın da adaklarını Asklepios'a değil de bu yılana sunduğu söylenir. Öyle ya da böyle, yılanlı asası ile Asklepios tıp tarihinin önemli dönemeçlerinden birini tutan bir sembol olarak yerini almıştır.

Mitolojiden öte, yaşadığı kesin olarak bilinen ve hizmetleri sonucu tıbbın babası olarak kabul gören ise Hippocrates olmuştur. M.Ö. 460–450 yılları arasında Kos adasında doğan ve babası da doktor olan Hipokrat'ın tıbba katkıları ve getirdiği felsefe dünya tıp çevrelerince hâlâ kabul görür ve bu sebeple birçok ülkede hekimler mezun olurken “Hipokrat Andı” adı altında meslek yemini ederler.

İLK KUTLAMA 1919'DA: İlk tıp bayramı 14 Mart 1919'da, işgal altındaki İstanbul'da, tıp öğrencileri tarafından kutlanmış. Tepkilerini bu şekilde dile getirmeye çalışan öğrencilerin bu törenine Dr.Fevzi Paşa, Dr.Besim Ömer Paşa, Dr.Akil Muhtar (Özden) gibi dönemin ünlü hocaları da katılmış.

1933'de “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” İstanbul Üniversitesi'ne dâhil olmuş. Peşinden de 1945'te Ankara Tıp Fakültesi, 1954'te Ege Tıp Fakültesi kurulmuş. Derken bugünlere gelinmiş...

TIP BAYRAMI ŞİİRİ

Öncelikle insanı yaşatmayı

İnsanın acısını azaltmayı

Sağlık kalitesini artırmayı

Hedefleyendir tıp çalışanı

Hayat kurtarandır tıpçı

Hayata müdahale edici

Yaşama ve sağlığa saygılı

İnsana saygılıdır tıp çalışanı

Meslek ahlâkı üzerine yemin eder

Vicdanı ve bilgisiyle hareket eder

Nitelikli ve alanının uzmanı

İnsanlığın hizmetindedir tıp çalışanı

Hastanede, acilde, klinikte

Sağlık ocağında, poliklinikte

Doktoru, hemşiresi, çalışanı

24 saat görevdedir tıp çalışanı

Özverili ve zor meslektir

Kutsal ve onurlu meslektir

Bugün 14 Mart ‘ Tıp Bayramı ’

Bayramın kutlu olsun tıp çalışanı

Yazar: Vedat Sadioğlu

Yaşam sağlık demekse, koruması temelden

Sevgi sıcaklığında, hemşiresi doktoru

Mesleğine adalı canla başla gönülden

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

Her gün onca hastaya, aranır şifa derman

Bu ulvi görev için, farklı dallarda uzman

Tam bir ekip olarak, sanki birer kahraman

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

Şartlar yetersiz olsa, gücüyle bulur imkân

Hep sağlığa yönelik gayret çaba onlardan

En acil durumlarda iş başında her zaman

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı.

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

Tanrı'nın lütfü bize, sağlık en büyük servet

Lâkin hastalandık mı, herkes tıbba emanet

İşçi arılar gibi personelde pür hizmet

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

Modern tıp her alanda, çağa uygun olmalı

Organ nakli bağışı; yaygın hale gelmeli

Duyarlı desteklerle, hasta şifa bulmalı

Hepsi şifa perisi, özveri emektarı

Tıbbın üstünlüğüyle, sağlığın anahtarı.

Yazar: Gülşen Şenderin

On dört mart, tıp bayramıdır

Gürsoy, tıbbın hep hayranıdır

Birinci, Silifke’ nin ayranıdır

En ihtişam, tıp bayramıdır

Tıp bayramı, bugün kutlanır

Bakımsız insanlar, kurtlanır

Tıp olmadan, sağlımız şutlanır

Hastaneyle, hastalar butlanır

İbn-i Sina, tıbbı ilk bulandır

Eş-şifa kitabının sahibi, Sina’dır

Allah’a yaptığımız, hamd-u senadır

Tıbbın babası, peygamberimiz zişandır

Hekimlerin arasında, hiçbir zaman birlik yok

Tıp bayramında, bir birlerine atarlar daima ok

Doktorun meslektaşını, nedense karalaması çok

Hastalara iyi bakıyoruz, sözlerine karnımız tok