Tintans'ın ilk fragmanı geldi!

San Diego Comic Con tüm hızıyla devam ederken, DC’den sürpriz bir şekilde Titans fragmanı geldi. Dizinin en dikkat çekici yanı ise oldukça karanlık ve kanlı bir hikaye sunuyor olması.

Titans ekibi Justice League ekibine nazaran daha espirili ve renkli bir takım. En azından çizgi romanlarda ve animasyon filmlerinde öyle. Ancak tanıtımda karşımıza çıkan tonlama bu yapımlardan daha farklı bir çizgide ilerliyor.

Karşımızda diğer yapımlardaki gibi kahraman olmaya hevesli bir grup genç bulunmuyor. Aksine çok daha karanlık, gerilim dolu bir fragman karşımızda duruyor. Dick Grayson’ın Robin’inin yer aldığı fragmanda Batman için de pek hoş sözler söylenmiyor. Bu durum Batman severleri biraz kızdırabilir. 

Dizi, karakterlerimizin henüz bir grup oluşturmadan önceki döneminde başlıyor. Teagan Croft tarafından canlandırılan Raven, yardım için Brenton Thwaites’in hayat verdiği Dick Grayson’ın yanına geliyor. 

Ekibin diğer iki üyesi Beast Boy ve Starfire’ı da çok kısa süre görme şansına eriştiğimiz fragman karşımıza oldukça kaliteli bir yapım çıkacağının göstergesi. CGI lar o kadar da iyi olmasada bir dizi için geçer not alacak cinsten. Dizide Raven’a yardım edecek olan Robin’in ise Batman ile bağlarını kopardığını görüyoruz.

Bakalım Robin'in Nightwing'e geçiş sürecini dizi bizlere nasıl aktaracak. Dizinin henüz ne zaman vizyona çıkacağı da bilinmeyenler arasında. 

  • Film Fragmanları 20 Temmuz 2018 16:20
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