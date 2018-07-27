Tina Turner intihar eden oğlunun küllerini denize attı

Turner, kül atma seremonisini sosyal medyadan bir fotoğrafla paylaşırken, “İntihar ettiğinde 59 yaşındaydı ama o her zaman benim bebeğim olacak” notunu yazdı. Craig Raymond Turner, Studio City’deki evinde ölü bulunmuş, Turner’ın silahla intihar ettiği anlaşılmıştı.







