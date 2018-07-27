Tina Turner intihar eden oğlunun küllerini denize attı

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, intihar sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden büyük oğlu Craig Raymond Turner’ın küllerini denize attı. Ünlü şarkıcı, “O her zaman benim bebeğim olacak” dedi
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Tina Turner’ın 59 yaşındaki büyük oğlu Craig Raymond Turner, temmuz ayı başında intihar etti. 78 yaşındaki şarkıcı, oğlunun küllerini California sahilinden denize attı.
Turner, kül atma seremonisini sosyal medyadan bir fotoğrafla paylaşırken, “İntihar ettiğinde 59 yaşındaydı ama o her zaman benim bebeğim olacak” notunu yazdı. Craig Raymond Turner, Studio City’deki evinde ölü bulunmuş, Turner’ın silahla intihar ettiği anlaşılmıştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, intihar sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden büyük oğlu Craig Raymond Turner’ın küllerini denize attı. Ünlü şarkıcı, “O her zaman benim bebeğim olacak” dedi
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