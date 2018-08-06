Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'e hayat verdiği Müslüm filminden teaser

Müslüm Gürses'in yaşamını konu edinecek olan, Timuçin Esen'in usta sanatçıya hayat vereceği Müslüm filminden teaser yayınlandı.

2013 yılında hayatını kaybeden usta müzisyen Müslüm Gürses'in hayatı filme konu oluyor. 2017 yılının öne çıkan filmlerinden Ayla'nın yapım şirketi Dijital Yapım Evi'nin yapımcılığını üstlendiği Müslüm filminin çekimlerine geçtiğimiaylarda start verilmişti. Filmden teaser paylaşıldı.

Senaryosu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi imzalı olan filmin yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor. Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç gibi isimlerin yer aldığı filmde, Müslüm Gürses'e hayat veren isim ise Timuçin Esen.

Film, 26 Ekim 2018 tarihinde ülkemizde seyirciyle buluşacak.