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Times'e kapak oldu, Hazreti Muhammed'in eşini örnek gösterdi

Times'e kapak oldu, Hazreti Muhammed'in eşini örnek gösterdi

Prens Selman, ABD ziyareti kapsamında Time dergisine verdiği röportajda, ülkesinde cinsiyet eşitliği alanında attığı adımlardan bahsederken, bir kez daha Hazreti Muhammed’in eşlerini örnek gösterdi

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 08:59 - Güncelleme: 07-04-2018 08:59

Suudi Arabistan'ı değiştiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Amerikan Time dergisine kapak oldu. Prens Selman, 'Eğer birisi çıkıp da kadınlar spor müsabakalarına katılamaz derse ona Peygamberimizi hatırlatırım. Hazreti Muhammed eşiyle (Hazreti Ayşe) yarışırdı.' dedi.

Kadınların toplumsal hayata daha fazla katılmasının muhafazakarların tepkisini çektiğini hatırlatan Prens, "Eğer birisi çıkıp da kadınlar spor müsabakalarına katılamaz derse ona Peygamberimizi hatırlatırım. Hazreti Muhammed eşiyle (Hazreti Ayşe) yarışırdı. Eğer birisi çıkıp kadınlar iş dünyasına atılamaz derse, ona da Hazreti Muhammed’in iş kadını olan eşini (Hazreti Hatice) hatırlatırım" diye konuştu.
 
Veliaht Prens Selman, İsrail ile olası yakınlaşma için Filistin barışının ön şart olduğunu yineledi. Selman, "Eğer barış sağlanırsa elbette bir gün bizim de İsrail ile iyi ve normal ilişkilerimiz olacaktır" dedi.

LİSTE TRUMP'IN DAMADINDAN

Öte yandan, Veliaht Prens Selman’ın yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldırdığı isimlerin Amerikan istihbaratınca belirlendiği ve isim listesini Prens’e Trump’ın damadı Jared Kushner’in ilettiği iddia edildi.

İngiliz bulvar gazetesi Daily Mail’in Washington kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), bir süredir Suudi kraliyet mensuplarının cep telefonu görüşmelerini dinliyordu. Kraliyet üyelerini, başta ABD ve İngiltere olmak üzere gittikleri yabancı ülkelerde dinlemeye alan ajanlar, cep telefonu görüşmelerinden elde ettikleri bilgileri Beyaz Saray’a raporluyordu.
 
Geçtiğimiz Ekim ayında Suudi Arabistan’ı ziyaret eden ABD lideri Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, baş başa görüşmelerinde bahsi geçen istihbarat raporunu Prens Selman’a iletti.

Daha önce çıkan haberlerde mevcut Amerikan yönetiminin, Prens Selman’ın Suudi tahtına geçmesine destek verdiği öne sürülmüştü. Prens’in yakın arkdaşı olan Kushner’in görüşmede Selman’a, "Senin tahta çıkmanı istemeyen kraliyet üyeleri bunlar" dediği kaydedildi.
 
Ardından Prens Selman’ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’na listeyi ilettiği ve gözaltı operasyonlarının başladığı belirtiliyor. Aralarında çok sayıda prens ve hükümet yetkilisinin de bulunduğu 200’ü aşkın zanlı, komisyonla yaptıkları anlaşma uyarınca, suçlamalardan kurtulmak için 100 milyar dolara yaklaşan servetlerinden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Suudi Arabistan’da yakın gelecekte tahta çıkması öngörülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kasım ayında başlattığı yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan yüzlerce kişinin isim listesinin ABD tarafından hazırlandığı öne sürüldü.

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