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Tim Cook ABD-Çin gerilimi hakkında konuştu Apple hisseleri tavan yaptı

Tim Cook ABD-Çin gerilimi hakkında konuştu Apple hisseleri tavan yaptı

Son dönemde kaybettiği değer kayıplarıyla bilinen Apple firmasının CEO'su Tim Cook, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşında yumuşama olduğunu söyleyerek, Apple’ın daha rahat üretim yapmaya başladığını aktardı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 12:05 - Güncelleme: 30-01-2019 12:05

58 yaşındaki CEO Tim Cook, yaptığı açıklamayla Apple hisselerini dalgalandırdı. ABD Başkanı Donald Trump ile düzenli olarak temas halinde olan Cook, Çin ile ticaret geriliminde yumuşama işaretleri bulunduğunu söyledi.

Cook, yaptığı açıklamada iki ülkenin sorunları çözebileceği konusunda iyimser olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile düzenli olarak temas halinde olduğunu dile getiren Tim Cook’un yaptığı ticaret gerilimi açıklamasıyla Apple hisseleri Wall Street’te artışa geçti.

Hisseler aniden fırladı
Açıklamanın hemen ardından şirket hisseleri borsa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 6 artışla 163.50 dolara yükseldi.

Apple'ın hisseleri zayıf iPhone satışlarından dolayı Kasım ayından bu yana yüzde 30'dan fazla düşmüştü. Hisse artışları sadece Apple ile kalmadı. Şirketin bilançosunun açıklanmasıyla birlikte iPhone tedarikçileri Micron Technology, Broadcom Inc. ve Skyworks Solutions gibi şirketlerin hisseleri de yüzde 1’den fazla artış gösterdi.

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