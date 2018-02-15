Tillerson vermedik dedi ama işte ABD'nin YPG'ye verdiği ağır silahlar

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi. Bu yüzden geri alınacak şey yok" dedi. Ancak gerçekler ve ABD'nin daha önceki resmi açıklamaları Tillerson'u fena halde yalanlıyor... İşte ABD'nin PYD'ye verdiği ağır silahlar...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ziyareti öncesinde “ABD hiçbir zaman YPG'ye asla ağır silah vermedi. Hiç ağır silah vermedik, bu yüzden geri alınacak şey yok" dedi. Ancak gerçekler ve ABD'nin daha önceki resmi açıklamaları Tillerson'u fena halde yalanlıyor... ABD'nin YPG'ye verdiği ağır silahlar arasında Türkiye'ye satmadığı FGM 148 Javelin anti tank füzeleri, taşınabilir hava savunma füzesi olan MANPAD'lar, çoklu roketatarlar ve roketatar rampaları ve BGM-71 TOW-Anti tank füzeleri de bulunuyor...



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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, 2017 Şubat ayında yaptığı açıklamada, YPG'nin ana parçasını oluşturduğu SDG'ye ağır silah sözü vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un 1 Nisan 2017 günü Ankara'ya doğru yola çıktığı saatlerde, ABD yönetimi terör örgütü YPG'ye en büyük askeri yardımlardan birini medyanın gözleri önünde yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmede "PYD'ye ağır silah vermek hataydı, yardımların durması için emir vereceğim" demişti... İşte Tillerson'un "vermedik" dediği ama ABD tarafından YPG'ye verilen o ağır silahlardan bazıları...

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ABD, Türkiye'ye satmayı reddettiği FGM 148 Javelin anti tank füzelerini PYD'ye kendi elleriyle hibe etti... Twitter

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