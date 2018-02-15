Tillerson skandal sözlerle geliyor! YPG'ye silah vermedik...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'ye geliyor... Türkiye yolunda skandal bir son dakika açıklaması yapan Tillerson, YPG'ye hiçbir zaman ağır silah vermediklerini dolayısıyla geri alacak birşey de olmadığını iddia etti...

Türkiye'ye doğru yola çıkmadan önce Lübnan'da basının karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “ABD hiçbir zaman YPG'ye asla ağır silah vermedi. Hiç ağır silah vermedik, bu yüzden geri alınacak şey yok" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadelerini kullandı.

RUSYA ANINDA YALANLADI: Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD'nin PKK’nın Suriye kolu PYD’ye silah sevk etmeyi sürdürdüğünü söyledi. "Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak toprakları üzerinden Kürtlere yeni silah konvoyları gönderdi" ifadesini kullandı.

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Bugün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen ABD Savunma Bakanı Metsis de "YPG'yi PKK'dan ayırabileceklerini hatta PKK'ya karşı savaştırabileceklerini" söylemişti. Canikli de bunun üzerine "Bu gerçekçi ve rasyonel değil" karşılığı vermişti.

Tillerson'un "hiçbir zaman vermedik" dediği ağır silahları ABD Başkanı Donald Tramp'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmedeki sözleri ve YPG'nin paylaştığı o silahların görüntüleri yalanlıyor...

OSMANLI TOKADI YİYEBELİR: Amerikan CNN kanalı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyaretinde “Osmanlı tokadı yeme ihtimaliyle yüz yüze” olduğunu yazdı. Kanalın internet sitesinde Nicole Gaouette imzasını taşıyan yazıda, ABD’nin PYD ve YPG’ye yönelik maddi yardımı sürdürme kararı ve ABD’li generalin yaptığı, “Bizi vururlarsa sert karşılık veririz” açıklamalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği sert tepki yer aldı.Erdoğan, dün “Suriye’deki DEAŞ tiyatrosunun sonuna geldik. Hele hele ‘Bizi vururlarsa sert karşılık veririz’ diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık” demişti.

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