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TikTok tarihi başarıya imza attı! Bir ayda 75 milyon kullanıcı

TikTok tarihi başarıya imza attı! Bir ayda 75 milyon kullanıcı

'Kısa video' trendinin bir diğer versiyonu olan TikTok'un, sadece 2018'in Aralık ayında 75 milyon yeni kullanıcıyla buluştuğu açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 14:33 - Güncelleme: 04-02-2019 14:33

Ülkemizde hızla yayılan ve son dönemin en popüler uygulaması olan TikTok, değerine değer katmaya devam ediyor. 2017'nin aynı ayında 20 milyon kullanıcı kaydına ulaşan Tik-Tok, tam %275 büyüme hızıyla ivme kazanmıştı.

Yayımlanan 2018 Aralık ayı raporlarına göre ise 15 saniyelik videoların çekilebildiği platform, bir ayda tam 75 milyon yeni kullanıcı kazandı.

800 milyon dolara satın alındı
Sosyal medya platformları arasında 2018'in en yükselen trendi olan Tik-Tok, Music.ly'i de 800 milyon dolar ödeyip bünyesine katarak yatırımlarına hız kazandırmıştı

 

 

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