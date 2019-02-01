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Ticaret savaşlarında ateşkesin sonuna gelindi

Ticaret savaşlarında ateşkesin sonuna gelindi

Çin ile ABD arasındaki "ticaret savaşı" nedeniyle ilan edilen 90 günlük "ateşkes" sona yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump, yeni ticaret anlaşması için Çin'e daha fazla zaman verebileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 09:32 - Güncelleme: 01-02-2019 09:32

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Pekin arasındaki ticari gerginlik üzerine Çinli delegeyle Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile Beyaz Saray'da görüştü.

Görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Trump, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisine mektup göndererek, iki tarafın da 1 Mart'a kadar yeni ticari anlaşma için orta noktada buluşması gerektiğini belirttiğini bildirdi. 

Trump, Pekin ile büyük bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu ama gereksinim halinde Çin'e daha fazla zaman tanıyabileceğini söyledi.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ
Bunun yanı sıra Trump, anlaşmanın sağlanabilmesi için Çin'in, piyasalarını finansal servislere, üreticilere, çiftçilere ve diğer Amerikan şirketlerine açması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın "kabul edilemez" olacağını ifade etti.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu ise Çin'in ABD'den günde 5 milyon ton soya fasulyesi alacağını açıkladı. 

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALMIŞTI
Trump, geçen aylarda yeni ticari anlaşma sağlanmadığı sürece 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını yüzde 25'e çıkaracağını açıklamıştı. 

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşının" yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

Ateşkes bağlamında Çin ve ABD’den üst düzey heyetler, Pekin’de 7-9 Ocak'ta ticari müzakereler için bir araya gelmiş, önceden iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzayan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı. 

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