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Ticaret Bakanlığından Trump'a tepki!

Ticaret Bakanlığından Trump'a tepki!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD yönetimi tarafından duyurulan çelik ve alümünyuma ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır" denildi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 20:09 - Güncelleme: 10-08-2018 20:09

Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyuma ek vergi getireceğine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, olası adımın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğu bildirildi.

ABD yönetimi, Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerini sırasıyla %20 ve %50’ye çıkaracağını açıkladı.

ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart 2018 tarihinde tüm ülkelere karşı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştu. Yeni durumda Türkiye'ye uygulanacak vergi ikiye katlanmış oldu. Ticaret Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı % 0,7’ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD’den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır.

ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır.

Türkiye, kendi ticaret politikasını Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde belirlediği ve uyguladığı gibi, diğer üye ülkelerden de uluslararası kurallara aynı titizlikle riayet etmelerini beklemektedir.

Tüm ihracatçılarımız gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz. ABD, ülkemiz açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir ticaret ortağı olacaktır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • misafir 10 Ağustos 2018 21:29 faşiizm sonu bu olur i,şte adaletin kanunların olmadığı bir ülke sadam esed rejimi gibi olur buda dünyanın dışladığı bir ülke anlamına gelir tabiki adamlar yaptırım uygulayacak her türlü kanunlsuğu yap herkesi hapse at sonra çık başaksının kanunsuzlukla suçla

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