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Ticaret Bakanlığı'ndan sebze meyve denetimi tam 5 ilde eş zamanlı

Ticaret Bakanlığı'ndan sebze meyve denetimi tam 5 ilde eş zamanlı

Sebze fiyatlarının artması ile Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 5 ilde eş zamanlı olarak hallerde denetim gerçekleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 16:53 - Güncelleme: 06-02-2019 16:53

Ticaret Bakanlığınca, Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta marketler, pazar yerleri ve toptancılar olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerine hız verildi.

Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmediği halde bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri belirlemek amacıyla Türkiye genelinde birçok ilde denetimlerini etkinlikle sürdüren Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. 

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI DENETLENDİ
Bu kapsamda, ticaret müfettişleriyle il ticaret müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı.

Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 17:32 Osmanlı zamanında bile narh koyularak fiyat düşürülememiş şimdi kalkmışlar milletin gazını almaya. Artan maliyetleri,üretimin azlığını bunlara kimin sebep olduğunu konuşacak yerde konuştuğumuz konuya bak.

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