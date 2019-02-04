THY'nin yeni reklam filmi Super Bowl’da yayınlandı

Türk Hava Yolları’nın dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği, coğrafi konumu ve medeniyet birikimi ile dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul’un ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatan “Yolculuk” isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, 3 Şubat’ta dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl’da izleyiciler ile buluştu. Reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu ise Super Bowl ile eş zamanlı olarak havayolunun YouTube kanalından yayınlandı.

Ünlü markaların yeni reklam filmlerinin ilk kez izleyicileri ile buluştuğu Super Bowl’a reklam veren ilk Türk markası olan Türk Hava Yolları, 2016’dan beri reklam filmleri ile bu organizasyonda yer alıyor. Türk Hava Yolları, ilk kez 2016 yılında Ben Affleck’in başrolünü oynadığı Batman v Superman, 2017’de Morgan Freeman’ın izleyiciyi dünyayı keşfetmeye çağırdığı “Dünya Daha Büyük, Keşfet”, 2018’de ise Dr. Mehmet Öz’ün dünyanın güzelliklerini keşfettiği “Beş Duyu” kampanyası ile Super Bowl’da yer aldı.