THY'den yolcuları duygulandıran sürpriz 'Asla unutmayacağız'

Türk Hava Yolları, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 103’üncü yıl dönümünde İstanbul’dan İzmir’e seyahat eden yolcularına duygu dolu anlar yaşattı. İstanbul’dan havalanan uçak, özel oluşturulan rotayı takip ederek 18 Mart 1915 günü büyük zaferin yaşandığı topraklar olan Gelibolu’ya doğru yöneldi. Zaferin yıl dönümünde güne ve uçuşa özel belirlenen THY18CK uçuş kodu ile İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan uçağın kaptan pilotu Murat Söylemez, kalkıştan bir süre sonra yolculara Gelibolu semalarında olduklarını belirterek, “Hiç görmedikleri bizler için canlarını feda edenleri asla unutmayacağız” anonsunu yaptı.

3 yıl önce zaferin yüzüncü yılında Türk Hava Yolları yayınlarından “Gelibolu 1915, 100 Yıl Sonra Yeniden” isimli bir kitap çıkaran ve Gelibolu Savaş Müzesi’nin de kurucularından biri olan uçağın kaptan pilotu Murat Söylemez’in anonsu sonrası Çanakkale türküsü eşliğinde destanın yazıldığı toprakların üzerinde duygu dolu anlar yaşayan yolcular, anlamlı uçuşu dakikalarca alkışladı. Uçak daha sonra İzmir’e yöneldi.

  • Güncel 18 Mart 2018 14:06
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