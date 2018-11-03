THY’den işitme engellilere görüntülü çağrı merkezi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, işitme engelli yolcuların resmi internet siteleri aracılığıyla çağrı merkezinden görüntülü hizmet alabileceklerini bildirdi.

Ekşi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, THY’nin engelli yolculara bir hizmeti daha hayata geçirdiğini belirtti.

Bilal Ekşi, "İşitme engelli yolcularımız için şimdilik sadece web sitemizde ve 'chrome' kullanıcıları için denemeye açtığımız hizmet ile çağrı merkezimizden görüntülü hizmet alabileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Hizmetle ilgili resmi sitedeki ilgili linki paylaşan Ekşi, konuyla ilgili yolculardan öneri beklediklerini kaydetti.