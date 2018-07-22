THY'den bedava bilet mesajlarıyla ilgili uyarı

Sosyal medyada hızla yayılan bir mesajda, bedava bilet kazanılması için paylaşılan linke tıklanması, yönlendirilen sayfadaki anketin doldurulması istendi.
Mesajdaki talimatları yerine getirenlerin bedava bilet kazandıkları söylendi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter üzerinden olayı yalanlarken uyarıda da bulundu.
Üstün, "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.
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