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THY'den 15 yıllık dev anlaşma!

THY'den 15 yıllık dev anlaşma!

Türk Hava Yolları ve Do&Co arasında mevcut anlaşmanın yapılan görüşmeler sonucunda 15 yıllık yeni bir anlaşma uzatıldığı açıklandı. THY ile DO&CO, İstanbul Yeni Havalimanı da dahil olmak üzere, ikram hizmeti için yeniden anlaşmıştı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 18:25 - Güncelleme: 23-10-2018 18:25

Türk Hava Yolları'nın (THY) DO&CO ile ortak kuruluşu THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş işbirliğinin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığı duyuruldu.

Türk Hava Yolları'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ortaklığımız, DO&CO Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır."

2007'DE OPERASYONA BAŞLADI

Türk Hava Yolları ile DO&CO'nun yüzde 50-50 ortaklı Turkish DO&CO adlı şirketi bulunuyor. İstanbul’da Eylül 2006’da kurulan şirket, 1 Ocak 2007’de operasyona başladı.

Turkish DO&CO, başta THY olmak üzere yurt içi ve yurt dışı merkezli hava yolu şirketlerine uçak içi ikram hizmeti veriyor. Şirkette 30 Haziran itibarıyla çalışan personel sayısı ise 5 bin 84 kişiyi buluyor.

THY ile DO&CO, İstanbul Yeni Havalimanı da dahil olmak üzere, ikram hizmeti için yeniden anlaşmıştı.

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