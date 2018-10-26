THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı evleniyor! Eşi sunucu Tuğçe Saatman kimdir?

Türk Hava Yolları Yönetim (THY) Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul 3. Havaalanı'na taşınma telaşının arasına nişanlısı ünlü spor spikeri Tuğçe Saatman ile düğün telaşını da ekledi. İlker Aycı, bir süre önce nişanlandığı Bein Sports spikeri Tuğçe Saatman ile dünyaevine girecek. Çiftin nikahı, 18 Kasım 2018'de kıyılacak. Aycı, 29 Ekim’deki yeni havalimanı açılışı nedeniyle de soluksuz çalışmaya devam ediyor.

NİKAH 18 KASIM'DA... Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bir süre önce nişanlandığı Bein Sports spikeri Tuğçe Saatman ile dünyaevine girecek. Çiftin nikahı, 18 Kasım 2018'de kıyılacak. 29 Ekim’deki yeni havalimanı açılışı nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan Aycı, açılıştan kısa bir süre sonra gerçekleşecek nikah ile de özel hayatında önemli bir adım atmış olacak.

RÖPORTAJ SIRASINDA TANIŞTILAR... Bir süredir nişanlı olan İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın iki yıl önce bir röportaj sırasında tanıştıkları öğrenildi. 18 Kasım 2018 tarihinde saat 19.00'da yapılacak düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şahitlik edeceği öğrenildi.

İLKER AYCI KİMDİR?.. 1971 İstanbul doğumlu olan İlker Aycı, 2015 yılından bu yana, Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta Spor Kulübü gibi kurumlarda farklı görevler yürüten Aycı, halen Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi farklı organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında görev alıyor.

TUĞÇE SAATMAN KİMDİR?.. Spor spikeri olan olan Tuğçe Saatman, 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra hobisi olan ve çok sevdiği kameralar ile televizyon dünyasında çalışmaya başladı. Babasınında vermiş olduğu destek ile spor spikerliği yaptı. Lig TV ekranlarında "Yılın Kadın Spor Spikeri" seçildi. Tuğçe Saatman'ın soyadı, dedesinin saatçi olmasından ileri geliyor.