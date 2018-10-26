  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı evleniyor! Eşi sunucu Tuğçe Saatman kimdir?

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı evleniyor! Eşi sunucu Tuğçe Saatman kimdir?

TÜRK Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ekranların ödüllü spor spikeri Tuğçe Saatman ile dünya evine giriyor. İlker Aycı kimdir? İlker Aycı'nın müstakbel eşi Tuğçe Saatman kimdir? Düğün ne zaman?..

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 12:58 - Güncelleme: 26-10-2018 13:06

Türk Hava Yolları Yönetim (THY) Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul 3. Havaalanı'na taşınma telaşının arasına nişanlısı ünlü spor spikeri Tuğçe Saatman ile düğün telaşını da ekledi. İlker Aycı, bir süre önce nişanlandığı Bein Sports spikeri Tuğçe Saatman ile dünyaevine girecek. Çiftin nikahı, 18 Kasım 2018'de kıyılacak. Aycı, 29 Ekim’deki yeni havalimanı açılışı nedeniyle de soluksuz çalışmaya devam ediyor.

NİKAH 18 KASIM'DA... Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bir süre önce nişanlandığı Bein Sports spikeri Tuğçe Saatman ile dünyaevine girecek. Çiftin nikahı, 18 Kasım 2018'de kıyılacak. 29 Ekim’deki yeni havalimanı açılışı nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan Aycı, açılıştan kısa bir süre sonra gerçekleşecek nikah ile de özel hayatında önemli bir adım atmış olacak.

RÖPORTAJ SIRASINDA TANIŞTILAR... Bir süredir nişanlı olan İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın iki yıl önce bir röportaj sırasında tanıştıkları öğrenildi. 18 Kasım 2018 tarihinde saat 19.00'da yapılacak düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şahitlik edeceği öğrenildi. 

İLKER AYCI KİMDİR?.. 1971 İstanbul doğumlu olan İlker Aycı, 2015 yılından bu yana, Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta Spor Kulübü gibi kurumlarda farklı görevler yürüten Aycı, halen Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi farklı organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında görev alıyor.

TUĞÇE SAATMAN KİMDİR?.. Spor spikeri olan olan Tuğçe Saatman, 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra hobisi olan ve çok sevdiği kameralar ile televizyon dünyasında çalışmaya başladı. Babasınında vermiş olduğu destek ile spor spikerliği yaptı. Lig TV ekranlarında "Yılın Kadın Spor Spikeri" seçildi. Tuğçe Saatman'ın soyadı, dedesinin saatçi olmasından ileri geliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı evleniyor! Eşi sunucu Tuğçe Saatman kimdir? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 13:24 para nerde güzellik oraya akiyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro