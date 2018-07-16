THY iş ilanı 2018 personel alım başvuru formu doldurma ekranı

THY personel alımı başvuru formu doldurma sayfası haberimizde. THY personel alımı ilanı ile 4 bin yeni personel alacağını duyurdu. Peki THY personel alımı ne zaman başlıyor, THY personel alımı başvuruları nereye ve nasıl yapılacak, adaylarda aranan özellikler neler?

Havalimanlarında görevlendirmek üzere personel alımları yapmaya devam ediyor. Bilindiği gibi İstanbul’da yakın zamanda açılacak olan Yeni Havalimanı için yakın zamanda personel alım ilanları yayımlanacağı müjdesini verdi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yeni havalimanı ve personel alımları için önemli açıklamalarda bulundu.

İLK UÇUŞ NE ZAMAN: İstanbul Yeni Havalimanında ilk Uçuş 31 Ekim tarihinde yapılacak. İlk sefer için geri sayım başladı. Yapımcı firma 29 Ekim'e kadar hava limanını yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. 29 Ekim tarihinde yapılacak tören ile hizmete girecek olan hava limanına personel alımları da hız kazanacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi personel alımı açıklamasında özetle Turkish Ground Services şirketi 1600 personel alımı yapacak. THY olarak istihdam edilecek olan personel sayısı ile 3 bin olacak dedi.

Yapılan açıklama ise şöyle: "İstanbul Yeni Havalimanı'nda alanın büyümesi ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de normal büyümemize paralel her yıl 3 bine yakın personel alıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun."

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Simülatör Eğitim Öğretmeni Adaylarında Aranan Şartlar

T.C. Vatandaşı olmak,

01/01/1978 tarihinden önce doğmuş olmak,

En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Uyruklu adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur),

SHGM’den uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı bulunmamak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

THY A.O.’nun göstereceği yeri base olarak kabul edip orada ikamet etmek.

Teknik Özellikler

Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak,

Sağlık Şartları

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurul Raporu

Diğer Şartlar

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.