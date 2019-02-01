THY göç ediyor 20 TIR tek tek eşyaları taşıdı

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları AO ve bazı iştiraklerinin İstanbul Havalimanı’na taşınma projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, THY'nin yer işletme, kargo birimleri ve bazı iştirakleri ile THY Teknik AŞ’ye ait 35 tır hacmindeki malzeme, teçhizat ve makineler, kayıt altına alınarak tırlara yükleniyor.



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