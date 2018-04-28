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THY Genel Müdürü'nden erken seçim müjdesi

THY Genel Müdürü'nden erken seçim müjdesi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik" dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 12:19 - Güncelleme: 28-04-2018 12:19

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin konuştu.

Billa Ekşi yaptığı açıklamada "Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla aldıkları biletleri cezası olmadan 24 Haziran'ı düşünerek değiştirebilirler." dedi.

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin 24 Haziran'da yapılacağının ilan edilmesinin ardından THY olarak tedbir almaya başladıklarını söyledi.

CEZASIZ DEĞİŞİKLİK HAKKI
"Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla aldıkları biletleri cezası olmadan 24 Haziran'ı düşünerek değiştirebilirler." diyen Ekşi, buna ilave olarak uçuşlarla ilgili yeni talep gelmesi halinde bu talepleri karşılamak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

''ÜLKEMİZ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ''
Ekşi, "Çünkü bu seçim ülkemiz için son derece önemli. Biz de Türk Hava Yolları olarak milletimizin serbestçe ve rahatça oylarını kullanması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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