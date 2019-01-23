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THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 20. haftasında Fenerbahçe ile Darüşşafaka evinde, Anadolu Efes ise deplasmanda mücadele edecek.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 09:53 - Güncelleme: 23-01-2019 09:53

THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı yarın ve 25 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid ile oynayacakken, Darüşşafaka da bir başka İspanyol takımı Saski Baskonia'yı ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile CSKA Moskvoa karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın
20.30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos
22.30 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos
22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
23.00 Real Madrid - Anadolu Efes

25 Ocak Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Bayern Münih
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Saski Baskonia SAD
21.00 Buducnost Podgorica - Gran Canaria
23.00 FC Barcelona Lassa - CSKA Moskvoa

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Kaynak : İHA

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