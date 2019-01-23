THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı yarın ve 25 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid ile oynayacakken, Darüşşafaka da bir başka İspanyol takımı Saski Baskonia'yı ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile CSKA Moskvoa karşı karşıya gelecek.



THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın

20.30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos

22.30 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos

22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

23.00 Real Madrid - Anadolu Efes

25 Ocak Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Bayern Münih

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Saski Baskonia SAD

21.00 Buducnost Podgorica - Gran Canaria

23.00 FC Barcelona Lassa - CSKA Moskvoa