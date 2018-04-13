  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

THY en pahalı biletini sattı: Bu paraya araba alınır!

THY en pahalı biletini sattı: Bu paraya araba alınır!

Türk Hava Yolları'nın Los Angeles uçuşlarındaki business class koltuk fiyatı, yoğun talebin etkisiyle 16-24 nisan arası gidiş dönüş 32 bin 200 TL'ye kadar çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-04-2018 17:49 - Güncelleme: 13-04-2018 17:49

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) özellikle ABD gibi bazı uzun uçuşlarında 'busines class' bilet fiyatları zaman zaman yoğun talebin de etkisiyle dikkat çekici rakamlara çıkıyor. THY'nin bugüne kadarki en yüksek bilet fiyatı da Güney Kaliforniya'da Pasifik Okyanusu boyunca uzanan ve Melekler Şehri olarak da anılan Los Angeles hattında oldu. 13 saat uçuş süreli Boeing 777 tipi uçaklarla İstanbul'dan 'business class' gidiş-geliş bilet fiyatı 30 bin TL'yi de geçti.

Talebin de etkisiyle 16 Nisan gidiş ve 24 Nisan dönüş olmak üzere business class sınıfında Los Angeles'a seyahat etmenin bedelinin 33 bin 200 bin TL'ye kadar çıkması THY'nin bugüne kadar sattığı en pahalı bilet oldu.

THY, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında çok sayıda İran asıllı ABD'lileri transit olarak taşıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN THY en pahalı biletini sattı: Bu paraya araba alınır! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hüsamettin Çelik 13 Nisan 2018 18:06 THY nin ucuz bileti yokki. Türkiye'nin tekel firması. Tadını çıkarıyor.

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro