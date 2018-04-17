  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

The Walking Dead 8.sezon 16.bölüm sezon finali

The Walking Dead 8.sezon 16.bölüm sezon finali

The Walking Dead dün yayınlanan final bölümüyle sezona veda etti. The Walking Dead son bölümünde Rick, Negan'ın tuzağına düşer. Hiç beklenmedik bu gelişme izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirse de sezon finalinde büyük sürprizler yaşanır.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-04-2018 01:06 - Güncelleme: 17-04-2018 01:06

The Walking Dead 8. sezon finaliyle ekranlara geldi. Dün yayınlanan 16. bölümde hiç beklenmedik olaylar yaşanır. Rick ve ekibi bir kez daha Negan'ın tuzağına düşer. 

Negan, Rick ve ekibini saf dışı edebilmek için bir kez daha plan kurar. Dizinin gelmiş geçmiş en kötü karakteri, bu kez yalnız değildir. Planın en büyük paydaşı ise bir zamanlar Rick ile birlikte olan Eugene olacaktır.

Dwight, Alexandria sakinlerine yardım etmek isterken Negan'a yakalanmıştır. Rick'e ulaştırılan harita ise Negan'ın bir oyunudur. 

Negan'ın tuzağının en önemli parçası ise Eugene olur. Kısa sürede saldırı için kendisinden istenilen tüm mühimmatları hazırlayan Eugene, bir kez daha Negan'ın takdirini kazanır.

Yüzlerce Negan taraftarı Rick ve ekibini sahte haritayla ablukaya alır. Negan saldırı emrini verdiğinde beklenmedik bir gelişme yaşanır. Negan taraftarlarının kullandığı silahlardaki mühimmatlar beklenmedik biçimde patlar ve kullanılamaz. Eugene, son anda saf değiştirmiş ve Negan'ı kendi tuzağına düşürmüştür. Saldırıda beklenen olmaz ve silahların bir bölümü Negan dahil herkesi yaralar.

Rick ve ekibi beklemedikleri bu destek sayesinde onlarca Negan taraftarını öldürür. Negan ise Rick'in elinden kurtulamaz. Rick son anda Negan'ın boğazını keser; ancak onun ölmesine izin vermez.

Negan'ın tedavisini isteyen Rick'e en büyük tepki ise Maggie'den gelir. Eşini öldüren Negan'dan intikam almak isteyen Maggie, durumu kabullenmez ve Rick'in yanlış yaptığını düşünmektedir.

Yeni sezona ilişkin ipuçları ise sezon finalinde yer almaktadır. Negan'ın ölmesini isteyen Maggie, dizinin önümüzdeki bölümlerinde Rick'e karşı mücadele verecektir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN The Walking Dead 8.sezon 16.bölüm sezon finali haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro