The Walking Dead 8.sezon 16.bölüm sezon finali

The Walking Dead 8. sezon finaliyle ekranlara geldi. Dün yayınlanan 16. bölümde hiç beklenmedik olaylar yaşanır. Rick ve ekibi bir kez daha Negan'ın tuzağına düşer.

Negan, Rick ve ekibini saf dışı edebilmek için bir kez daha plan kurar. Dizinin gelmiş geçmiş en kötü karakteri, bu kez yalnız değildir. Planın en büyük paydaşı ise bir zamanlar Rick ile birlikte olan Eugene olacaktır.

Dwight, Alexandria sakinlerine yardım etmek isterken Negan'a yakalanmıştır. Rick'e ulaştırılan harita ise Negan'ın bir oyunudur.

Negan'ın tuzağının en önemli parçası ise Eugene olur. Kısa sürede saldırı için kendisinden istenilen tüm mühimmatları hazırlayan Eugene, bir kez daha Negan'ın takdirini kazanır.

Yüzlerce Negan taraftarı Rick ve ekibini sahte haritayla ablukaya alır. Negan saldırı emrini verdiğinde beklenmedik bir gelişme yaşanır. Negan taraftarlarının kullandığı silahlardaki mühimmatlar beklenmedik biçimde patlar ve kullanılamaz. Eugene, son anda saf değiştirmiş ve Negan'ı kendi tuzağına düşürmüştür. Saldırıda beklenen olmaz ve silahların bir bölümü Negan dahil herkesi yaralar.

Rick ve ekibi beklemedikleri bu destek sayesinde onlarca Negan taraftarını öldürür. Negan ise Rick'in elinden kurtulamaz. Rick son anda Negan'ın boğazını keser; ancak onun ölmesine izin vermez.

Negan'ın tedavisini isteyen Rick'e en büyük tepki ise Maggie'den gelir. Eşini öldüren Negan'dan intikam almak isteyen Maggie, durumu kabullenmez ve Rick'in yanlış yaptığını düşünmektedir.

Yeni sezona ilişkin ipuçları ise sezon finalinde yer almaktadır. Negan'ın ölmesini isteyen Maggie, dizinin önümüzdeki bölümlerinde Rick'e karşı mücadele verecektir.