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TFFHGD’den açıklama: Adalet duygusuyla hareket ettik

TFFHGD’den açıklama: Adalet duygusuyla hareket ettik

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, maçlarda yaşanan kavgalar ve tartışmaların hakem üzerine yoğunlaştığı, suçlu olarak hep hakemlerin görülmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 14:04 - Güncelleme: 05-11-2018 14:04

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, maçlarda yaşanan kavgalar ve tartışmaların hakem üzerine yoğunlaştığı, suçlu olarak hep hakemlerin görülmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 'Hakem camiası olarak her zaman adalet duygusuyla hareket ettik' ifadelerine yer verildi.

TFFHGD’den yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizin en popüler spor dalı olan futbolda, kulüplerimizin son haftalarda alınan sonuçlardan sonra yazılı ve görsel basında hakem camiasının kurumsal kimliğini zedeleyici açıklamalar yapmasını üzüntü ile izlemekteyiz. Hakem Camiası olarak her zaman adalet duygusuyla hareket ettik ve de o tavırla devam edeceğiz. Yüzyılın üzerinde ezeli rekabete sahip olan kulüplerimizin vefakar seyircilerinin tutku ve aidiyet sevgisi ile yaşadığı, hatta hayatlarının baharında o sevgileri nedeniyle yaşamlarını yitirdiği bir anda hala saha sonuçlarının hakem kurumu üzerinden konuşulmasının futbol oyununa olan saygınlığını yitireceği kanaatindeyiz.

SAĞDUYU DAVETİ
Bu vesile ile futbolun tüm paydaşlarını öncelikle sağduyuya davet ederek, insan unsurunun olduğu yerde hataların olabileceğini ve en önemlisi hiçbir şeyin insanın hayatından daha önemli olmadığını belirterek, hayatını kaybeden futbolsever kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır vermesini diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 15:00 De get yahu. Fırat'ın eyyamcılığı, öbürünün bilmem nesi. Paraları götürmek için her haltı yeyin, sonra da...

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