TFF'den milli futbolcu Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan başsağlığı mesajında, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatıldı.

İşte TFF'nin açıklaması: "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz."

Milli takım kaptanının anne ve babasından korkutan haber