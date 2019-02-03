TFF'den milli futbolcu Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan başsağlığı mesajında, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatıldı.
İşte TFF'nin açıklaması: "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz."
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