TFF saat 13.00'de toplanıyor Fenerbahçe Beşiktaş maçı kararı ne olur?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kararı bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun saat 13.00'daki toplantısında verilecek. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş camiası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan son dakika haberlere kilitlenmiş durumda. Saat 13.00'daki toplantıda Fenerbahçe Beşiktaş maçı için hakemin verdiği rapor görüşülecek.

TTF'NİN KARARI: TFF'nin önünde 6 seçenek bulunuyor. Son karar için hakem Mete Kalkavan'ın raporu kritik öneme sahip. TFF'nin masasındaki 6 seçenek şöyle;

1-Hakem Fenerbahçe aleyhine rapor verirse sarı lacivertli takım 3-0 hükmen yenik sayılabilir. Bu durumda Beşiktaş finale çıkar.

2-Fenerbahçe'nin 'Şenol Güneş ve futbolcular tatil kararı verilmeden stadı terketti' iddiası hakem tarafından doğrularsa da Beşiktaş için hükmen yenilgi kararı çıkabilir.

3-Her iki takım için de TFF hükmen yenilgi kararı verebilir. Bu seçenek çok nadir uygulanıyor.

4-Maç kaldığı yerden devam edebilir. Bu olursa Fenerbahçe Beşiktaş maçı 57. dakikadan itibaren aynı şartlarla devam edecek. Beşiktaş'ın kırmızı kartı geçerli olacağından takım 10 kişi olarak sahaya çıkacak.

5-Maçtan baştan oynatılabilir.

6-Maç yarıda kaldığı haliyle tescil edilebilir.

FENERBAHÇE'NİN MAÇLA İLGİLİ İDDİALARI : TFF kararı öncesinde dün Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenlemişti. Aziz Yıldırım Şenol Güneş'i numara yapmakla itham etmişti.