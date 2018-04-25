  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

TFF saat 13.00'de toplanıyor Fenerbahçe Beşiktaş maçı kararı ne olur?

TFF saat 13.00'de toplanıyor Fenerbahçe Beşiktaş maçı kararı ne olur?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı kararı için TFF bugün saat 13.00'da toplanacak ve hakem Mete Kalkavan'ın raporunu görüşecek. Fenerbahçe Beşiktaş maçı kararı toplantının hemen ardından ilan edilecek. Fenerbahçe hükmen yenik sayılabilir ya da maç kaldığı yerden devam edebilir. Şenol Güneş hakkındaki polemiği de hakem raporunun sonlandırması bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-04-2018 12:29 - Güncelleme: 25-04-2018 12:29

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kararı bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun saat 13.00'daki toplantısında verilecek. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş camiası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan son dakika haberlere kilitlenmiş durumda. Saat 13.00'daki toplantıda Fenerbahçe Beşiktaş maçı için hakemin verdiği rapor görüşülecek.

TTF'NİN KARARI: TFF'nin önünde 6 seçenek bulunuyor. Son karar için  hakem Mete Kalkavan'ın raporu kritik öneme sahip. TFF'nin masasındaki 6 seçenek şöyle;

1-Hakem Fenerbahçe aleyhine rapor verirse sarı lacivertli takım 3-0 hükmen yenik sayılabilir. Bu durumda Beşiktaş finale çıkar.

2-Fenerbahçe'nin 'Şenol Güneş ve futbolcular tatil kararı verilmeden stadı terketti' iddiası hakem tarafından doğrularsa da Beşiktaş için hükmen yenilgi kararı çıkabilir.

3-Her iki takım için de TFF hükmen yenilgi kararı verebilir. Bu seçenek çok nadir uygulanıyor. 

4-Maç kaldığı yerden devam edebilir. Bu olursa Fenerbahçe Beşiktaş maçı 57. dakikadan itibaren aynı şartlarla devam edecek. Beşiktaş'ın kırmızı kartı geçerli olacağından takım 10 kişi olarak sahaya çıkacak.

5-Maçtan baştan oynatılabilir.

6-Maç yarıda kaldığı haliyle tescil edilebilir. 

FENERBAHÇE'NİN MAÇLA İLGİLİ İDDİALARI : TFF kararı öncesinde dün Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenlemişti. Aziz Yıldırım Şenol Güneş'i numara yapmakla itham etmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TFF saat 13.00'de toplanıyor Fenerbahçe Beşiktaş maçı kararı ne olur? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro