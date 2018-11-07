TFF heyeti, Ampute Milli Takımı'nı alkışlarla karşıladı

TFF, dünya ikincisi Ampute Milli Takımı'nı Riva'da konuk ederken, futbolcuları tarihi başarılarından dolayı kutladı. Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak dönen milliler, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tüm TFF personeli tarafından alkışlarla karşılandı.