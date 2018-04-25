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TFF Beşiktaş Fenerbahçe maçı kararı ne 6 kritik ihtimal

TFF Beşiktaş Fenerbahçe maçı kararı ne 6 kritik ihtimal

Beşiktaş Fenerbahçe kararı ne, Fenerbahçe Beşiktaş maçı kararı ne oldu TFF yeni açıklaması merakla bekleniyor. Sahada yaşanan olaylardan dolayı yarıda kalan Beşiktaş Fenerbahçe maçı için son kararı bugün TFF saat 17.00'ye kadar açıklayacak. TFF masasında Fenerbahçe Beşiktaş macı için 6 kritik ihtimal var. Maç yeniden mi oynanacak, yoksa kaldığı yerden Beşiktaş-Fenerbahçe maçı devam mı edecek?

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 14:40 - Güncelleme: 25-04-2018 14:41

Fenerbahçe Beşiktaş maç kararı ne oldu, TFF Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakkında verdiği kararı bugün saat 17.00'ye kadar açıklayacak. Sahada yaşanan talihsiz olaylardan dolayı yarıda kesilen Fenerbahçe Beşiktaş maç kararı sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu masasında 6 kritik ihtimal var. Yarıda kesilen Beşiktaş Fenerbahçe maç kararına göre Fenerbahçe hükmen yenik sayılabilir ya da maç kaldığı yerden devam edebilir.

Kritik maç kararı için Türkite Futbol Federasyonun önünde 6 ihtimal var. En önemli ihtimaller arasında ise maç kaldığı yerden devam edebilir. Bu olursa Fenerbahçe Beşiktaş maçı 57. dakikadan itibaren aynı şartlarla devam edecek. Beşiktaş'ın kırmızı kartı geçerli olacağından takım 10 kişi olarak sahaya çıkacak.

KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI KARAR ÇIKACAK: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kararı bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun saat 13.00'daki toplantısında verilecek. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş camiası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan son dakika haberlere kilitlenmiş durumda. Saat 13.00'daki toplantıda Fenerbahçe Beşiktaş maçı için hakemin verdiği rapor görüşülecek.

TTF'NİN KARARI: TFF'nin önünde 6 seçenek bulunuyor. Son karar için  hakem Mete Kalkavan'ın raporu kritik öneme sahip. TFF'nin masasındaki 6 seçenek şöyle;

1-Hakem Fenerbahçe aleyhine rapor verirse sarı lacivertli takım 3-0 hükmen yenik sayılabilir. Bu durumda Beşiktaş finale çıkar.

2-Fenerbahçe'nin 'Şenol Güneş ve futbolcular tatil kararı verilmeden stadı terketti' iddiası hakem tarafından doğrularsa da Beşiktaş için hükmen yenilgi kararı çıkabilir.

3-Her iki takım için de TFF hükmen yenilgi kararı verebilir. Bu seçenek çok nadir uygulanıyor. 

4-Maç kaldığı yerden devam edebilir. Bu olursa Fenerbahçe Beşiktaş maçı 57. dakikadan itibaren aynı şartlarla devam edecek. Beşiktaş'ın kırmızı kartı geçerli olacağından takım 10 kişi olarak sahaya çıkacak.

5-Maçtan baştan oynatılabilir.

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